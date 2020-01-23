Новый закон вступит в силу с апреля

Родители, потерявшие ребенка, будут иметь право на двухнедельный отпуск в соответствии с новым законом, принятым британским правительством, сообщает The Independent. Министры утверждают, что это самый продолжительный оплачиваемый отпуск подобного рода в мире и надеются, что это поможет семьям прийти в себя после тяжелой утраты.

Закон вступит в силу в апреле этого года и будет действовать для всех родителей, потерявших ребенка младше 18 лет или переживших мертворождение. Две недели будут отпущены работнику независимо от стажа на текущем месте работы.

«Закон Джека» получил свое название в честь двухлетнего Джека Херда, утонувшего в пруду в 2010 году. Отцу погибшего ребенка пришлось вернуться на работу через три дня, из-за чего его супруга и мама Джека Люси Херд начала кампанию по предоставлению отпусков. «После смерти ребенка родители должны справиться со своей утратой и разобраться с огромным количеством документов, — рассказала Херд. — Мне грустно и одновременно радостно от того, что эта кампания увенчалась успехом».

Депутат-консерватор Кевин Холлинрейк, предложивший ввести закон, отметил, что большинство работодателей с пониманием относятся к ситуации, однако бывает и обратное. «Я рад, что смог помочь семьям получить законное право на отдых»,— добавил он.