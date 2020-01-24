Четырнадцать человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус в Великобритании

В пяти случаях диагноз не подтвердился

Директор Public Health England профессор Пол Косфорд считает, что штамм коронавируса имел шансы проникнуть на территорию Великобритании. Тем не менее, пока случаи заболевания новым видом пневмонии не выявлены, пишет BBC.

Четырнадцать человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус, у пятерых он не подтвердился, еще девять ожидают результатов обследования. Все четырнадцать пациентов посещали китайский город Ухань, где вирус впервые появился. Четверо из диагностируемых являются китайцами. В Шотландии была организована медицинская группа быстрого реагирования на случай выявления коронавируса.

На данный момент в мире зафиксировано более 800 случаев заболевания пневмонией нового типа. В Китае от нее погибли 26 человек. Министерство иностранных дел рекомендует не совершать поездок в Ухань, а министерство здравоохранения в качестве меры предосторожности следит за прямыми рейсами из Китая.

Public Health England рекомендует обратиться в больницу тем, кто посещал Ухань в последние две недели и сейчас наблюдает у себя такие симптомы, как повышенная температура, одышка, кашель. Чтобы исключить риск заражения других людей, договориться о встрече с врачом рекомендуется заранее.