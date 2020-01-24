Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение по «Брекзиту»

Великобритания выходит из ЕС 31 января

Ее Величество Елизавета II подписала законопроект, подготовленный правительством Бориса Джонсона, который определяет условия выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Об этом объявил в четверг, 23 января вице-спикер Палаты общин Найджел Эванс.

Большинство депутатов от Консервативной партии встретили новость аплодисментами и порадовались тому, что результаты референдума будут выполнены. Однако проевропейские политики были недовольны: депутат от лейбористов Рейчел Маскелл сказала, что соглашение должно быть «предоставлено ​​народу для окончательного решения», а Кэролайн Лукас от партии «зеленых» назвала это «моментом огромного сожаления».

Сегодня соглашение по «Брекзиту» было подписано главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает The Evening Standard. Ожидается, что Европарламент проголосует за ратификацию соглашения 29 января.

Документ был подписан через 1309 дней после того, как жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза на референдуме. И хотя Великобритания официально покинет ЕС 1 февраля, она пока останется членом Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка. До декабря 2020 года стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.