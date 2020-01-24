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Количество молодых владельцев недвижимости в Великобритании выросло впервые за десять лет

Количество молодых владельцев недвижимости в Великобритании выросло впервые за десять лет
Фото:123rf.com

Схема Help-to-buy помогла британцам обзавестись собственным жильем

Доля домовладельцев в возрасте от 25 до 34 лет в Англии увеличилась впервые за десять лет, сообщает The Guardian. По данным English Housing Survey, 41% людей данной возрастной группы проживают в собственном доме и примерно столько же снимают жилье.

В 2003-2004 гг. количество молодых домовладельцев составляло 59%, однако спустя несколько лет начало падать и достигло 36% в 2018 году. Доля домовладельцев в возрасте от 35 до 44 лет сократилась за десять лет с 67% до 55%. Согласно ежегодному отчету Управления национальной статистики, общее число собственников жилья не изменилось за шесть лет и составляет 64% от населения страны. Лишь пятнадцать из 23,5 млн семей в Великобритании владеют недвижимостью.

Аналитики утверждают, что подъему способствовала внедренная в 2013 году схема Help-to-buy, благодаря которой молодые люди смогли выплатить гербовый сбор и обзавестись домом. «Повышение цен на недвижимость долгое время не позволяло молодежи приобрести жилье и чуть было не привело к национальному кризису, однако ситуация наконец начала меняться к лучшему», — прокомментировал данные основатель строительной компании Project Etopia Джозеф Дэниелс.

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