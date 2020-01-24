Работники South Western Railway планируют продолжить забастовки

Даты проведений протестных акций пока не согласованы

Работники South Western Railway решили продолжить серию забастовок из-за отказа работодателя выполнять ранее достигнутые договоренности, передает The Evening Standard. 416 членов профсоюза RMT проголосовали «за», 88 — «против»; подавляющее большинство также не исключает, что может прибегнуть к иным формам протеста. Явка на голосование составила 59%.

Это уже шестой случай, когда профсоюз не может договориться с работодателем. За последние два года RMT выходил на десятки забастовок, самая крупная из которых продолжалась 27 дней в декабре 2019 года. Тогда сотни пассажиров не смогли добраться до работы и дома вовремя. Ранее руководство компании пообещало, что сохранит должности охранников поездов на большей части направлений.

«Мы недовольны результатом этого голосования, однако стоит учесть, что за продолжение забастовки проголосовали менее половины членов профсоюза RMT, — сообщил представитель South Western Railway. — Мы надеемся, что в последующие дни они согласятся обсудить с нами причину недовольства, чтобы пассажирам не пришлось снова испытывать трудности».