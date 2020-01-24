﻿﻿﻿﻿﻿

Работники South Western Railway планируют продолжить забастовки

Работники South Western Railway планируют продолжить забастовки
Фото:123rf.com

Даты проведений протестных акций пока не согласованы

Работники South Western Railway решили продолжить серию забастовок из-за отказа работодателя выполнять ранее достигнутые договоренности, передает The Evening Standard. 416 членов профсоюза RMT проголосовали «за», 88 — «против»; подавляющее большинство также не исключает, что может прибегнуть к иным формам протеста. Явка на голосование составила 59%.

Это уже шестой случай, когда профсоюз не может договориться с работодателем. За последние два года RMT выходил на десятки забастовок, самая крупная из которых продолжалась 27 дней в декабре 2019 года. Тогда сотни пассажиров не смогли добраться до работы и дома вовремя. Ранее руководство компании пообещало, что сохранит должности охранников поездов на большей части направлений.

«Мы недовольны результатом этого голосования, однако стоит учесть, что за продолжение забастовки проголосовали менее половины членов профсоюза RMT, — сообщил представитель South Western Railway. — Мы надеемся, что в последующие дни они согласятся обсудить с нами причину недовольства, чтобы пассажирам не пришлось снова испытывать трудности».

profile-sample2
Работники South Western Railway планируют продолжить забастовки
24-01-2020
profile-sample2
Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение по «Брекзиту»
24-01-2020
profile-sample2
Четырнадцать человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус в Великобритании
24-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.