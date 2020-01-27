Великобритания планирует эвакуировать своих граждан из Уханя

В китайском городе находятся двести британских подданных

Британское правительство пытается найти способ эвакуировать двести своих граждан из китайского Уханя, ставшего центром эпидемии коронавируса, пишет The Independent. Министерство иностранных дел обратилось к ним в субботу, 25 января с просьбой немедленно покинуть Китай, однако местные власти закрыли Ухань и близлежащую провинцию Хубэй на карантин, чтобы остановить распространение опасной пневмонии. В настоящий момент движение любого транспорта приостановлено.

Министр внутренних дел Прити Пател и министр по «Брекзиту» Стивен Баркли заявили, что «рассматривают все варианты». Давление на британское правительство возросло после того, как США и Франция объявили об эвакуации своих граждан самолетом. Источник с Даунинг-стрит утверждает, что воздушная эвакуация возможна, однако переговоры с китайскими властями еще не завершены.

На прошлой неделе 52 человека были госпитализированы в британские больницы с подозрением на коронавирус, однако ни один случай заражения не подтвердился. Министерство здравоохранения отметило, что риск заражения для британской общественности остается низким, и правительство продолжает внимательно следить за ситуацией.