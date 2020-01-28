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Лондонская полиция начнет использовать технологию распознавания лиц

Лондонская полиция начнет использовать технологию распознавания лиц
Фото:123rf.com

Специальные камеры установят в криминальных районах города 

Служба столичной полиции начала использовать технологию распознавания лиц в режиме реального времени, сообщает CNN. По словам представителей ведомства, это поможет бороться с серьезными преступлениями, в том числе с насилием или использованием огнестрельного и холодного оружия.

Специальные камеры с четкой маркировкой будут установлены в районах с наибольшей криминальной активностью для сканирования лиц прохожих на предмет сходства с разыскиваемыми преступниками. Технология, разработанная японской компанией NEC, работает автономно и не связана с системами охранного наблюдения (CCTV), нательными камерами или системами распознавания номерных знаков автомобилей.

В октябре прошлого года специалисты ICO порекомендовали полицейским использовать систему с осторожностью, чтобы сохранить доверие общественности и решить проблемы конфиденциальности. В США власти Сан-Франциско и Окленда решили, что риски, связанные с технологией распознавания лиц, перевешивают преимущества и запретили ее дальнейшее использование. Однако в Индии успешно применяют  это нововведение для поиска пропавших детей и хотят создать крупнейшую в мире систему распознавания лиц.

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