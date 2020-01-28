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Великобритания должна снизить зарплатный порог для мигрантов до £25 тыс.

Великобритания должна снизить зарплатный порог для мигрантов до £25 тыс.
Фото:needpix.com

Однако изменения в миграционной политике могут ослабить экономический рост

Британское правительство должно снизить порог заработной платы для высококвалифицированных мигрантов с £30 тыс. до £25,6 тыс. в год, утверждают специалисты Консультативного комитета по миграции (MAC). Комитет также выступает за снижение пороговых значений для специалистов младше 26 лет, учителей и врачей, чтобы помочь заполнить рабочие места после выхода Великобритании из Европейского союза.

В то же время в отчете говорится, что пересмотр иммиграционных правил может нанести удар по экономическому росту страны. Особенно пострадает Лондон, приводит выдержку из отчета газета The Evening Standard. «Наши рекомендации могут негативно сказаться на росте экономики, однако идеальной системы не существует, и нам не избежать сложных компромиссов,  — сказал председатель MAC Алан Мэннинг. — Правительство должно четко представлять себе план реализации миграционной политики».

Представитель министерства внутренних дел пообещал рассмотреть эти рекомендации. «С 2021 года мы собираемся внедрить балльную иммиграционную систему. Ее цель – привлечь самых ярких и талантливых людей со всего мира и сократить приток низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», говорится в сообщении Даунинг-стрит.

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