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Жалобу принца Гарри на газету The Mail on Sunday отклонили

Жалобу принца Гарри на газету The Mail on Sunday отклонили
Фото:123rf.com

Ему не понравилась статья о животных

Британская организация по стандартам работы независимой прессы (IPSO) отклонила жалобу принца Гарри на газету The Mail on Sunday, сообщает The Evening Standard.

22 апреля 2019 года в честь Дня Земли Гарри опубликовал в «Инстаграме» снимок мужчины, который держит за бивень слона, но на фотографии не видно, что нога животного обвязана веревкой. На другом фото был запечатлен африканский носорог. Оба животных в момент снимка находились под воздействием транквилизаторов — их собирались перевозить в другой заповедник.

The Mail on Sunday опубликовала эти снимки и обвинила Гарри в том, что он умышленно скрыл факт о состоянии животных и обрезал фото со слоном. В жалобе Гарри говорится о том, что он вовсе не хотел показаться «храбрым фотографом дикой природы, который сделал снимки в опасных для жизни условиях». Принц добавил, что фото обрезал сам «Инстаграм» — социальная сеть по умолчанию публикует квадратные снимки.

Неотредактированная версия фото была размещена на сайте королевской семьи, попытался защититься принц. Регулятор решил, что никаких нарушений в статье не было: газета ориентировалась на открытые источники, а комментариев к снимку Гарри не добавил.

Супруга принца Меган Маркл также подала в суд на The Mail On Sunday за публикацию личного письма своему отцу Томасу. Герцогиня обвиняет журналистов в неправомерном использовании частной информации и закона о защите персональных данных.

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