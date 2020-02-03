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Брюссель поддерживает вступление независимой Шотландии в ЕС

Брюссель поддерживает вступление независимой Шотландии в ЕС
Дональд Тускcommons.wikimedia.org

Хотя Дональд Туск предупредил, что страна не попадет в альянс автоматически

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Шотландию будут приветствовать в Европе «с энтузиазмом», если она получит независимость от Соединенного Королевства, сообщает ITV News.

Появившись в качестве гостя на шоу Эндрю Марра 2 февраля, Туск рассказал, что «чувствовал себя шотландцем», наблюдая за ходом «Брекзита». Он также добавил, что Брюссель открыт к идее вступления Шотландии в ЕС, однако стране придется пройти всю процедуру  от начала до конца — подать заявку и дождаться ее рассмотрения. По данным портала YouGov, сейчас идею о независимости Шотландии поддерживают 51% опрошенных, однако большинство из них хотели бы провести второй референдум не в 2020 году, а в ближайшие пять лет.

1 февраля сопредседатель фракции «зеленых» в Европарламенте Франциска Келлер заявила, что было бы глупо накладывать вето на возвращение независимой Шотландии в ЕС. Однако министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб полагает, что Испания и другие страны, чьи регионы также ведут борьбу за независимость, могут быть против.

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