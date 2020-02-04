Десять цитат о «Брекзите»

Мировые лидеры и звезды шоу-бизнеса говорят о выходе Великобритании из ЕС

Выход Великобритании из Европейского союза никого не оставил равнодушным. О «Брекзите» высказывались не только британские, но и мировые политики, звезды шоу-бизнеса и спортсмены. Что же они говорили?

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что огорчен результатами референдума: «Есть ли у меня какие-то сожаления? Да, есть. Переживаю ли я за то, в каком состоянии оказалась страна? Да. Считаю ли, что часть ответственности за это лежит на мне? Да — референдум был мой, избирательная кампания тоже моя, и она провалилась».

Легендарный музыкант и участник группы The Beatles Пол Маккартни рассказал BBC, что не голосовал на референдуме: «Я думаю, что голосование было ошибкой. Теперь, как мне кажется, никто не знает, что делать. В стране творится неразбериха, но я надеюсь, что мы справимся с этой непростой ситуацией, как делали ранее».

Французский политик Марин Ле Пен была в восторге от решительных действий Великобритании. «Британцы нарушили табу. Они показали, что из Европейского союза есть выход. Они выбрали свободу, и их можно поздравить», — добавила она.

«Брекзит» говорит о том, что в Европе что-то пошло не так. Однако что-то не так и с самой Великобританией», — бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не смог сдержать своего разочарования.

«Великобритания — великая, великая страна, которая захотела иметь свою идентичность, свои собственные границы и самостоятельно управлять своими делами. Я думаю, другие страны захотят последовать ее примеру и удержать их будет нелегко», — поддержал британцев президент США Дональд Трамп.

«Мне выпала честь жить и играть во многих городах Европы, и мои фанаты всегда оказывали мне огромную поддержку. Каждая сторона имеет право на свое мнение, однако я не поддерживаю «Брекзит», — дипломатично подчеркнул футболист Дэвид Бэкхем.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что всегда была сторонницей выхода страны из ЕС: «Я агитировала за «Брекзит», потому что верю, что Великобритания станет сильнее, богаче и безопаснее после того, как покинет Европейский союз».

«Для рядовых граждан Великобритании, мне кажется, что понятно, почему это произошло. Во-первых, никто не хочет кормить и субсидировать более слабые экономики, содержать другие государства, целые народы. Видимо, люди недовольны также решением вопросов в сфере безопасности, что на сегодняшний день резко обострилось на фоне мощных миграционных процессов. Люди хотят быть более независимыми», — высказался президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Ташкенте.

«Брекзит» — тревожный звонок для Европейского союза. Европа должна стать более привлекательной, инновационной, креативной, а также хорошим местом для исследований и учёбы», — предупредила своих коллег канцлер Германии Ангела Меркель.

«Брекзит» позволит нам отдать должное демократическому выбору британцев, изменить страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа», — заявил Борис Джонсон после своей победы на досрочных выборах.