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IKEA впервые закроет магазин в Великобритании из-за убытков

IKEA впервые закроет магазин в Великобритании из-за убытков
Фото:flickr.com/claytanic

Семиэтажный магазин в Ковентри больше не окупает себя

Шведская компания по продаже мебели и товаров для дома Ikea приняла решение закрыть магазин в городе Ковентри, построенный в 2007 году, сообщает Sky News. Это первый подобный случай за тридцать три года работы компании на британском рынке.

По словам менеджера IKEA UK & Ireland Марши Смит, магазин закроется летом 2020 года. Под угрозой сокращения находятся 352 человека, однако компания попытается оставить некоторых из них, по возможности перенаправив на работу в другие магазины.

Причиной закрытия представители компании называют снижение количества покупателей и высокую стоимость обслуживания здания — из-за этого магазин нес постоянные убытки. В настоящее время все больше людей предпочитают приобретать вещи онлайн или посещать большие торговые центры, где можно закупиться всем сразу. От перестройки магазина и уменьшения его площади компания отказалась, однако подчеркнула, что не планирует сокращать бизнес в Великобритании. Сейчас в стране работают 22 торговые площадки Ikea, включая магазин в Ковентри.

Изменение потребительских привычек послужило причиной закрытия многих британских магазинов в 2019 году, наиболее крупными из которых стали Debenhams, Mothercare, Asda и Sainsbury’s.

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