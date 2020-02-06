Фестиваль орхидей возвращается в сады Kew Gardens

Организаторы предлагают на время забыть о зиме и плохой погоде

8 февраля в Королевских ботанических садах Kew Gardens открывается двадцать пятый ежегодный фестиваль орхидей, и на этот раз он посвящен стране семнадцати тысяч островов — Индонезии, сообщает Country & Town House. На территории архипелага произрастают 4 тыс. видов орхидей, некоторые из которых можно встретить только там.

Гостям предлагается погрузиться в атмосферу Индонезии, воссозданную тысячами живых цветов. Кроме того, в экспозиции будут представлены инсталляции в виде тропических животных — от орангутангов до тигров, ведь Индонезия богата не только флорой, но и фауной. Не останутся без внимания и географические особенности страны: флористы воссоздали из орхидей извергающийся вулкан! Помимо этого, на фестивале пройдут различные мероприятия, посвященные индонезийской музыке, танцам и кухне.

Сотрудники ботанического сада расскажут о научной работе, которая ведется в обеих странах, и своих полевых поездках в Индонезию. К примеру, в прошлом году ученый Андре Схейтеман обнаружил и описал новую орхидею, которая была совершенно неизвестна науке. Цветок назвали Bulbophyllum adolinae в честь супруги губернатора Западного Папуа Адолины.

Фестиваль продлится до 8 марта, билеты можно приобрести на сайте Kew Gardens.