Депортация ранее осужденных ямайцев из Великобритании

И это не первый случай…

Министерство внутренних дел приняло решение депортировать выходцев из Ямайки, обвиняемых в совершении серьезных преступлений на территории Великобритании. Самолет вылетел в Кингстон 11 февраля в 6:30 утра по местному времени, сообщает BBC.

Оппозиционные партии и правозащитные организации раскритиковали решение правительства, поскольку большинство депортированных прибыли в Великобританию детьми и с тех пор не были на Ямайке или посещали пару раз в отпуске. В разных источниках говорится, что все они не являются гражданами Великобритании, однако нигде не уточняется их статус здесь, что вызывает множество вопросов, ведь они прожили на острове большую часть времени.

Теневой министр внутренних дел от Лейбористской партии Диана Эббот назвала решение «несправедливым», однако действующий министр Прити Пател заявила, что многие из присутствовавших на борту были виновны в серьезных преступлениях: изнасилованиях и распространении наркотиков класса А. По ее словам, каждый человек на рейсе «получил наказание в виде лишения свободы на срок от 12 месяцев и более».

На прошлой неделе адвокаты некоторых обвиняемых подали жалобу в Апелляционный суд, поскольку подзащитные не смогли дозвониться до них из мест заключения из-за проблем со связью. Суд удовлетворил жалобу и распорядился приостановить депортацию, однако представители министерства внутренних дел были непреклонны. «Мы не будем приносить извинения за попытку защитить общественность от правонарушителей. Они являются иностранными гражданами, поэтому мы имеем право согласовать рейс», – заявили в министерстве. Однако 25 человек все же сняли с рейса в последний момент – судья указал Home Office разобраться с их делом, поскольку выяснилось, что они не имели доступа к помощи адвокатов.

В соответствии с законом UK Borders Act от 2007 года, иностранные граждане, осужденные на территории UK на срок от 12 месяцев и более, подлежат депортации, сообщает SKY News. Однако остается непонятным, почему некоторых из них отправляют на Ямайку только сейчас, через несколько лет после того, как они завершили полный срок в тюрьме, других – в процессе отбывания…

Таджай Томпсон был осужден за хранение наркотиков класса А с намерением их дальнейшей продажи в 17 лет, отбыл половину 15-месячного тюремного срока в 2015 году, сейчас ему 23 года, он сказал Sky News: «Я не насильник или убийца, я сделал ошибку, когда мне было 17 лет, и теперь это переменит всю мою жизнь». Он приехал с мамой в Великобританию, когда ему было всего пять лет. С тех пор он был на Ямайке дважды: «Я ощущаю себя так, будто я родился здесь. Ямайка – не моя страна».

Общественность негодует. Гуманно ли отправлять людей, проживших здесь всю свою сознательную жизнь в страну, где у них нет ничего и никого?..

Другой вопрос стоит относительно тех, кого отправляют прямиком из тюрьмы: один мужчина получил срок в 26 лет, на данный момент он отбыл четыре из них. Однако нигде не говорится о согласованных с ямайскими влaстями планах о том, что заключенный будет отбывать остаток срока на их территории.

К слову, в прошлом году 29 осужденных ранее выходцев c Ямайки также были депортированы, многие из них прожили здесь больше 10 лет, у них остались дети – граждане Британии. Это была первая депортация после скандала с поколением Виндраш (Windrush), – пишет SKY News. Министерство внутренних дел тогда заявило: «Иностранные граждане, которые злоупотребляют нашим гостеприимством, совершая преступления в Великобритании, будут депортированы». И власти добавили: «Все иностранные граждане, которым назначено наказание в виде лишения свободы, будут, возможно, выдворены из страны».