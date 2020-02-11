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Карты медицинского страхования EHIC будут выпускать без эмблемы ЕС

Карты медицинского страхования EHIC будут выпускать без эмблемы ЕС
Фото:123rf.com

Однако они будут действительны за рубежом до конца 2020 года

С 1 февраля 2020 года на новых Европейских картах медицинского страхования (EHIC), выпущенных в Великобритании, будет отсутствовать эмблема Европейского союза, сообщает портал MoneySavingExpert. На них останется только обозначение страны.

Несмотря на это, нововведение не помешает владельцу карты использовать ее в других странах до конца переходного периода по «Брекзиту», то есть до 31 декабря 2020 года. Карты со старым дизайном также будут действительны, их не нужно перевыпускать. Кроме того, персональные данные держателей карт будут храниться в NHS четыре года вместо двух, что позволит быстрее рассматривать претензии по стоимости некоторых медицинских услуг.

Европейская карта медицинского страхования (EHIC) дает право владельцу на бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах и при обращении к терапевтам в любой стране Европейского союза, а также в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Карта выдается абсолютно бесплатно.

До конца 2020 года правительство Бориса Джонсона будет договариваться с Брюсселем о новом торговом соглашении, условиях пограничного, таможенного контроля и оказании медицинских услуг для британских граждан за рубежом. Пока будущее карты EHIC не определено.

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