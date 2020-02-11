﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство вернулось к идее строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией

Правительство вернулось к идее строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией
Фото:123rf.com

Предложение Бориса Джонсона может воплотиться в реальность

Правительство вернулось к предложению Бориса Джонсона возвести мост, который бы соединил Шотландию с Северной Ирландией, пишет The Guardian. Представитель Даунинг-стрит рассказал, что министры рассмотрят оба возможных варианта: строительство моста от Портпатрика до Ларна или от Кэмпбелтауна до побережья Антрима.

Борис Джонсон поделился своими мыслями по поводу моста еще в 2018 году, а вернулся к идее во время предвыборной кампании летом 2019 года. Инженеры отнеслись к предложению премьер-министра скептически, поскольку стройка развернется над траншеей Beaufort’s Dyke, куда министерство обороны сбросило более 1 млн боеприпасов в послевоенный период.

Депутат партии североирландских юнионистов (DUP) Иэн Пейсли заявил, что «идея премьер-министра весьма интересна», сообщает BBC. Поддержал его и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, однако отметил, что оплатить расходы должна будет сама Великобритания, а не Европейский союз. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отнеслась к предложению со скепсисом. «Если у премьер-министра есть £20 млрд на строительство такого моста, возможно, их следует потратить на более важные вещи», — заявила Стерджен.

profile-sample2
Торговые барьеры между Великобританией и ЕС неизбежны
11-02-2020
profile-sample2
Правительство вернулось к идее строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией
11-02-2020
profile-sample2
Карты медицинского страхования EHIC будут выпускать без эмблемы ЕС
11-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.