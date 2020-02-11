Правительство вернулось к идее строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией

Предложение Бориса Джонсона может воплотиться в реальность

Правительство вернулось к предложению Бориса Джонсона возвести мост, который бы соединил Шотландию с Северной Ирландией, пишет The Guardian. Представитель Даунинг-стрит рассказал, что министры рассмотрят оба возможных варианта: строительство моста от Портпатрика до Ларна или от Кэмпбелтауна до побережья Антрима.

Борис Джонсон поделился своими мыслями по поводу моста еще в 2018 году, а вернулся к идее во время предвыборной кампании летом 2019 года. Инженеры отнеслись к предложению премьер-министра скептически, поскольку стройка развернется над траншеей Beaufort’s Dyke, куда министерство обороны сбросило более 1 млн боеприпасов в послевоенный период.

Депутат партии североирландских юнионистов (DUP) Иэн Пейсли заявил, что «идея премьер-министра весьма интересна», сообщает BBC. Поддержал его и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, однако отметил, что оплатить расходы должна будет сама Великобритания, а не Европейский союз. Первый министр Шотландии Никола Стерджен отнеслась к предложению со скепсисом. «Если у премьер-министра есть £20 млрд на строительство такого моста, возможно, их следует потратить на более важные вещи», — заявила Стерджен.