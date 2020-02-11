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Торговые барьеры между Великобританией и ЕС неизбежны

Торговые барьеры между Великобританией и ЕС неизбежны
Фото:stock.adobe.com

Правительство введет полные таможенные проверки всех товаров из ЕС

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил предпринимателям, что они должны подготовиться к «значительным изменениям» в торговле Великобритании с ЕС и «неизбежным» пограничным проверкам импортируемых товаров, сообщает BBC.

Слова Гоува стали первым официальным подтверждением введения жесткого пограничного контроля после выхода Великобритании из Европейского союза. Страна также выйдет из Таможенного союза и перестанет быть частью Единого европейского рынка.

Тем, кто торгует продуктами питания или товарами животного происхождения, предстоят санитарные проверки. Почти все импортеры должны будут оформить сертификат безопасности и заполнить соответствующие таможенные декларации. «Это неизбежное последствие выхода нашей страны из ЕС», — добавил Гоув.

Представители Британского консорциума розничной торговли (BRC) подчеркнули, что постоянные проверки на границе могут привести к задержкам в поступлении товаров. Правительству предстоит большая работа по созданию новой пограничной инфраструктуры. «Если оно не преуспеет в этом, британские потребители столкнутся с нехваткой свежих овощей и фруктов», — предупредил директор BRC по вопросам продовольствия Эндрю Опи.

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