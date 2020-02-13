Квартиру королевы Елизаветы II в Москве выставили на продажу

Ее Величество владеет четырьмя апартаментами в российской столице

Одна из элитных квартир, зарегистрированных на имя Ее Величества Елизаветы II, выставлена на продажу в центре Москвы, сообщает The Moscow Times. В прошлом году в российских СМИ появилась новость, что королева Великобритании владеет четырьмя большими апартаментами в 1-м Обыденском переулке у храма Христа Спасителя. Как выяснилось позже, де-факто они находятся в распоряжении правительства Канады, которой формально и правит британский монарх.

Журналисты московского телеканала 360° утверждают, что в этих квартирах проживают сотрудники британского посольства, однако подтверждения со стороны дипломатического представительства не поступало. Российское новостное агентство Baza оценило совокупную стоимость четырех квартир, которые были приобретены в 2002-2003 гг., в 540 миллионов рублей. О деталях сделки почти ничего неизвестно; однако СМИ утверждают, что продажей занимается одно из крупнейших агентств недвижимости в Москве.

Сама Елизавета II в квартирах не бывала и приезжала в Россию лишь однажды — в октябре 1994 года вместе с супругом принцем Филиппом. В Москве королева посетила Большой театр, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор», а в Санкт-Петербурге — сходила в Эрмитаж и побывала на экскурсии в Петропавловской крепости.