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Стоимость реставрации Биг-Бена выросла еще на £18 млн

Стоимость реставрации Биг-Бена выросла еще на £18 млн
Фото:123rf.com

Повреждения на башне Елизаветы оказались слишком большими

Стоимость реставрации башни Елизаветы, на которой находится знаменитый колокол Биг-Бен, выросла еще на £18,6 млн и теперь составит £79,7 млн, пишет BBC. Повреждения от бомб, сброшенных на башню во время Второй мировой войны, слишком большие и требуют полной замены деталей. Кроме того, на звоннице обнаружены скопления асбеста. Токсичная свинцовая краска разъела поверхности, а резьба полностью сгнила в нескольких местах.

Четыре циферблата часов на башне содержат в общей сложности 1296 отдельных кусочков стекла, каждый из которых необходимо заменить в рамках реставрационных работ. Представители комиссии Палаты общин заявили, что «крайне расстроены» из-за поменявшихся планов. «Реставрация оказалась сложнее, чем мы думали. Полный масштаб ущерба удалось оценить только после возведения строительных лесов и тщательного обследования башни», — рассказал генеральный директор Палаты общин Иэн Эйлс. Новый бюджет на реставрацию должен быть утвержден бухгалтерами палат парламента.

Башня Елизаветы была закрыта на реставрацию в августе 2017 года. Решение начать ее было принято по результатам инспекции больших часов: в ремонте нуждались маятник и сам часовой механизм. Ремонтные работы должны быть завершены к 2021 году, но некоторые изменения можно увидеть уже сейчас: цифры и стрелки на башенных часах теперь выкрашены в темно-синий цвет.

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Стоимость реставрации Биг-Бена выросла еще на £18 млн
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