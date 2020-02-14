Борис Джонсон внес изменения в состав правительства

13 февраля Борис Джонсон провел первые кадровые перестановки в Кабинете министров после «Брекзита». Они были запланированы заранее, однако не обошлось без неожиданностей, сообщает The Evening Standard.

Своих должностей лишились:

– министр по делам бизнеса, энергетики и промышленного развития Андреа Лидсом — ее место занял Алок Шарма;

– министр жилищного строительства Эстер Маквей — вместо нее был назначен Кристофер Пинчер;

– министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Тереза Виллерс — ведомство отдано Джорджу Юстису;

– генеральный прокурор Джеффри Кокс — его сменила Суэлла Брейверман;

– министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит — пост занял Брендон Льюис.

Пост министра по международному развитию после ухода Алока Шармы заняла Энн-Мари Тревельян. Министром цифровых технологий, культуры, спорта и окружающей среды стал Оливер Дауден. Доступ на правительственные заседания также получила Аманда Миллинг, став «министром без портфеля». Главным секретарем Казначейства был назначен бывший министр по «Брекзиту» Стивен Баркли.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку сам и тем самым привлек внимание всей британской прессы. Борис Джонсон предложил Джавиду остаться на должности, если тот отправит в отставку всех своих советников и будет работать с командой, которую одобрил главный советник премьер-министра Доминик Каммингс. Джавид не согласился на поставленные условия и по исходу перестановок портфель министра финансов получил Риши Сунак.