﻿﻿﻿﻿﻿

Перестановки в Кабинете министров

Перестановки в Кабинете министров
Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Борис Джонсон внес изменения в состав правительства

13 февраля Борис Джонсон провел первые кадровые перестановки в Кабинете министров после «Брекзита». Они были запланированы заранее, однако не обошлось без неожиданностей, сообщает The Evening Standard

Своих должностей лишились:

– министр по делам бизнеса, энергетики и промышленного развития Андреа Лидсом — ее место занял Алок Шарма;

– министр жилищного строительства Эстер Маквей — вместо нее был назначен Кристофер Пинчер;

– министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Тереза Виллерс — ведомство отдано Джорджу Юстису;

– генеральный прокурор Джеффри Кокс — его сменила Суэлла Брейверман;

– министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит — пост занял Брендон Льюис.

Пост министра по международному развитию после ухода Алока Шармы заняла Энн-Мари Тревельян. Министром цифровых технологий, культуры, спорта и окружающей среды стал Оливер Дауден. Доступ на правительственные заседания также получила Аманда Миллинг, став «министром без портфеля». Главным секретарем Казначейства был назначен бывший министр по «Брекзиту» Стивен Баркли.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку сам и тем самым привлек внимание всей британской прессы. Борис Джонсон предложил Джавиду остаться на должности, если тот отправит в отставку всех своих советников и будет работать с командой, которую одобрил главный советник премьер-министра Доминик Каммингс. Джавид не согласился на поставленные условия и по исходу перестановок портфель министра финансов получил Риши Сунак.

profile-sample2
В Великобритании растет заболеваемость паротитом
14-02-2020
profile-sample2
Перестановки в Кабинете министров
14-02-2020
profile-sample2
Концерт Максима Венгерова
14-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.