В Великобритании растет заболеваемость паротитом

Врачи призывают пройти вакцинацию

Количество заболевших эпидемическим паротитом или свинкой резко увеличилось за последние два года, утверждает Public Health England. Врачи просят тех, кто по каким-то причинам оказался непривитым от болезни, поставить комбинированную вакцину MMR.

По официальным данным на сайте правительства, в 2019 году было зафиксировано 5042 случая заболевания паротитом, в 2018 году заболевших было всего 1066 человек. Только за январь этого года в больницу обратились 546 человек с паротитом, в 2019 году эта цифра была в четыре раза ниже.

Большинство заболевших — студенты университетов и колледжей, так называемое «поколение Уэйкфилда». Это люди, родившиеся в конце 90-х и начале двухтысячных, когда в Великобритании снизилась популярность прививок и вакцин.

Паротит — это вирусная инфекция, для которой характерны лихорадка, ломота в суставах и увеличение слюнных желез. От сильных отеков лицо становится одутловатым и круглым, отчего и произошло народное название болезни. Хотя паротит проходит достаточно быстро, он может вызвать серьезные осложнения — орхит, менингит или глухоту.