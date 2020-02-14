Внук Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

В 2019 году он был осужден за нападение на лондонского полицейского

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании из-за давления, которое, по его словам, на него оказывает семья. Об этом пишет портал КазТАГ, ссылаясь на недавний пост Назарбаева-младшего в «Фейсбуке».

Айсултан утверждает, что находится в ссоре со своим дедом и матерью Даригой Назарбаевой — председателем сената парламента Республики Казахстан. Кроме того, он рассказал, что владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана», сделках российского «Газпрома» и «закулисной войне» его матери против против него самого и бизнесмена Кайрата Боранбаева.

29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, графство Беркшир. В октябре 2019 года его приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского, когда тот помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ и обязали выплатить штраф на сумму £5 тыс. Приговор также предполагал лечение от наркозависимости — Айсултан Назарбаев признавался в употреблении наркотиков.