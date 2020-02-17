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Кейт Миддлтон поделилась новой фотографией принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон поделилась новой фотографией принцессы Шарлотты
Фото:instagram.com/kensingtonroyal

«Этот снимок очень много для меня значит», — добавила герцогиня Кембриджская

Герцогиня Кембриджская опубликовала новое фото своей дочери принцессы Шарлотты в «Инстаграме», сообщает Sky News. Снимок сделала сама Кейт весной прошлого года в имении герцогов Кембриджских в Норфолке. На фотографии маленькая Шарлотта наслаждается природой и держит в руках колокольчик. Фото Кейт выложила после того, как рассказала о нем в радиоподкасте Нappy Mum, Happy Baby, посвященном воспитанию детей.

«Видеть Шарлотту играющей с колокольчиками — один из самых значимых моментов для меня как матери. Кому-то покажется, что это мелочь, но я стараюсь находить время и для таких мелочей каждый день, — добавила герцогиня. — Даже если это какой-то пустяк или я занята другими делами, ведь именно из таких моментов складывается счастье». Кейт также добавила, что старается прививать своим детям любовь к природе: по ее мнению, это положительно влияет как на физическое здоровье, так и на душевное благополучие.

Герцогиня призналась, что старается проводить как можно больше времени с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи — однако иногда ей кажется, что она могла бы сделать больше. «Мне кажется, любая мама сталкивается с этим в какой-то момент своей жизни», — добавила Кейт.

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