Восемь из девяти британцев, заболевших коронавирусом, выписаны из больницы

Пациенты полностью излечились от вируса

Восемь из девяти британцев, заболевших коронавирусом, были выписаны из больницы 15 февраля, пишет BBC. По сообщению представителей NHS England, проведенные дважды анализы на наличие вируса показали отрицательный результат. Карантин был снят и для 94 человек, которые прилетели две недели назад из Уханя, ставшего эпицентром болезни.

«Я хочу подчеркнуть, что все эти люди сейчас здоровы и не представляют никакого риска для здоровья населения», — сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Тем не менее, под наблюдением все еще остаются порядка ста человек в городе Милтон-Кинс.

Public Health England и министерство образования также сделали совместное заявление, в котором призвали директоров школ и детских садов не поддаваться панике и относиться к вирусу Covid-19 как к любому другому инфекционному заболеванию, сообщает The Guardian. Учеников не рекомендуется отпускать домой, пока врачи не подтвердят наличие заболевших.

«Мы знаем, что некоторые школы позволили родителям оставить детей дома, однако такие меры являются излишними. Кроме того, если кто-то из учеников сдает анализы на наличие коронавируса, необходимо сохранять конфиденциальность, пока результаты не будут готовы», говорится в сообщении ведомств.