5 марта – британский День книги

Сегодня дети отправились в школу в костюмах любимых литературных героев

День книги в Великобритании обычно празднуют в первый четверг марта. Праздник в его современном формате впервые провели в 1998 году. Тогда по инициативе ряда общественных организаций миллионы школьников получили купоны на £1, которые они могли потратить на покупку книг в любом книжном магазине Соединенного Королевства.

С тех пор День книги отмечается по схожей программе. В этом году организаторы праздника обещают раздать 15 млн купонов! Дети смогут приобрести на них одну из пятнадцати книжных новинок этого сезона: Alex Rider Undercover: Four Secret Files авторства Энтони Горовица, Kid Normal and the Loudest Library Криса Смита и Грега Джеймса и др. Организаторы надеются поднять интерес детей к книгам, который за пять лет успел снизиться. Согласно недавнему исследованию National Literacy Trust, только 26% детей ежедневно что-то читают, хотя в 2015 году чтением увлекались 43%.

Проявить любовь к книгам можно не только купонами. Организаторы призывают детей проявить творческий подход и прийти в этот день в школу в костюме любимого литературного героя, который необходимо сделать самому.

Подробнее о мероприятиях и конкурсах, приуроченных к Дню книги, можно узнать на сайте www.worldbookday.com.