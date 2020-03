Смотрим мюзиклы, оперы, балет и другие спектакли онлайн

Театры закрыты, а вы самоизолируетесь дома? Это не повод отказаться от просмотров спектаклей, просто сейчас это можно делать онлайн. Делимся подборкой платных и бесплатных ресурсов, на которых можно найти сотни и тысячи спектаклей и концертов

Драма, мюзиклы

Начать стоит с Digitaltheatre.com. На сайте с записями британских постановок можно найти и мюзиклы (к примеру, Funny Girl с Шеридан Смит), и драматические спектакли (The Crucible), и оперы (Don Giovanni). Есть даже спектакли из России, к примеру «Король Лир» «Сатирикона» с Райкиным и «Улыбнись нам, Господи» театра Вахтангова. Выгоднее оформить подписку на месяц – это обойдется в £10 фунтов. Но можно и брать в аренду конкретные записи за £8 фунтов каждую.



В подарок для тех, кто на карантине, сайт объявил девять дней бесплатного доступа по логину и паролю dtremote.

Заокеанский аналог Digital Theatre – это BroadwayHD.com. Первые семь дней бесплатно, а потом 9 долларов в месяц либо 100 за год. Что можно смотреть на этом сайте? Множество записей как современных спектаклей, так и тех, что шли 30-50 лет назад. Есть и записи из Британии, например, мюзикл From Here To Eternity. Можно также взглянуть на американские версии постановок, которые недавно шли в Лондоне, к примеру, на мюзиклы Memphis, Falsettos или Ruthless. Множество записей шекспировских спектаклей, классики типа Death of a Salesman или Three Sisters.

Marquee.TV предлагает доступ к спектаклям ведущих мировых театров (балет, опера, современный танец, драматические постановки), ежемесячная подписка стоит 9 долларов, но в ответ на происходящие в мире события тестовый период пользования сайтом увеличили до месяца. На сайте можно найти многие из спектаклей, демонстрировавшихся в рамках показов TheatreHD.

Cennarium.com – это еще один каталог театральных шоу. Помимо стандартных категорий, у них есть еще цирковые представления, шоу иллюзионистов и стендап. Покопаться в названиях любопытно, потому что они не на слуху. Подписка стоит 10 долларов в месяц, первые десять дней – бесплатный тестовый период.

Британские постановки

Мюзикл «Ветер в ивах» с Руфусом Хаундом и Саймоном Липкиным в главных ролях шел в лондонском «Палладиуме» летом 2017 года. Теплая и добрая история, замечательное семейное шоу. Вы можете посмотреть его на официальном сайте постановки совершенно бесплатно, но от вас будут ожидать небольшого пожертвования в поддержку артистов и работников театра, оставшихся сейчас без работы.

Royal Court Theatre с 27 марта выкладывает в открытый доступ высоко оцененный критиками спектакль Cyprus Avenue. Запись будет доступна бесплатно в течение месяца.

Подборка спектаклей и концертов от Whatsonstage. Постоянно пополняя ссылки на видео, они собрали список доступных на Youtube концертов и спектаклей. В подборке есть американская версия спектакля «Призрачный квартет» Дейва Маллоя, который шел зимой в Boulevard Theatre в Лондоне, спектакли Royal Shakespeare Company, Gecko Theatre и многие другие.

The Signal – проект Адама Ленсона – открыл бесплатный доступ к записям концертов артистов мюзиклов на сайте thebonfire.uk.

BBC планирует транслировать аудио- и видеозаписи спектаклей в рамках акции Culture in Quarantine. Одним из первых к показу обещают Wise Children – недавнюю постановку Эммы Райс в The Old Vic.

Многие артисты устраивают онлайн-концерты, подписываться стоит на странички любимых актеров в «Инстаграме» либо в «Твиттере». К примеру, коллективы Leave A Light On и Theatre Together готовится к масштабным онлайн-мероприятиям.

Ну а самое главное, National Theatre сейчас серьезно раздумывает о том, чтобы открыть онлайн-доступ к своему уникальному архиву. Пока решение еще не было принято, но если это случится, вас ждут самые потрясающие спектакли. Подобные идеи посещают и Royal Shakespeare Company, так что следите за их соцсетями.

Шекспир

Для поклонников Шекспира актер, писатель и шекспировед Роб Майлз предлагает онлайн-трансляции чтений всех пьес The Show Must Go On Online на канале Youtube. Начнет он с самой ранней – «Двух веронцев», а даты следующих трансляций объявят позже. Заявки на участие прислали уже четыре актера, так что поток видео не прекратится.

Театр «Глобус» создал специальный сайт Globe Player, где разместил множество записей документальных фильмов, спектаклей и различных спецмероприятий, к примеру, Shakespeare Lives – празднование юбилея Великого Барда. Есть спектакли на разных языках. Большинство записей платные, прокат одного спектакля стоит £6, покупка – £12. Но есть и бесплатный контент.

Опера

Сайт Medici.tv называет себя самым крупным в мире каталогом видео по запросу классической музыки. Там можно найти и оперы, и концерты, и балет. Сайт платный, но можно попробовать его в тестовой версии.

Для поклонников оперы незаменимым ресурсом окажется Met Opera on Demand. На сайте собрана целая коллекция постановок Metropolitan Opera – театра, который первым начал трансляцию спектаклей по всему миру. Более полутысячи постановок доступны как в аудио-, так и в видеоформате, подписка стоит 15 долларов в месяц, но первую неделю можно слушать бесплатно.

Также Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD, для просмотра которых нужно либо зарегистрироваться на сайте, либо скачать приложение. Nightly Met Opera Streams начинаются в 7:30 вечера по Североамериканскому летнему времени (23:30 по Гринвичу) и остаются доступными 20 часов. Расписание следующих спектаклей можно найти на сайте metopera.org.

Бесплатные трансляции проводит и Венская опера. Посетив сайт staatsoperlive.com, зрители получат доступ к различным постановкам, пока что проанонсировано расписание до 2 апреля. Трансляции Wiener Staatsopera проходят ежедневно в 19:00 по венскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.

Не отстает от соседей и Парижская опера, предлагая бесплатные трансляции. Список спектаклей к просмотру радует наличием в нем «Лебединого озера», «Севильского цирюльника» и «Кармен», смотреть их можно на operadeparis.fr.

Берлинская опера открыла доступ до 19 апреля к множеству записей своих постановок. Полный список – на сайте staatsoper-berlin.de: поклонников ждут «Манон», «Тристан и Изольда», «Щелкунчик» и многое другое.

Российские спектакли

Онлайн можно посмотреть и российские спектакли. Многие московские театры также предлагают трансляции на сайте onlineteatr.com, стоимость просмотра – 400-600 рублей, начало – в 19:00 по Москве. Пока в связи с закрытием московских театров онлайн-трансляции временно не ведутся, но сайт вскорости планирует транслировать лучшие постановки прошлых лет.

Большой театр для онлайн-просмотра в марте-апреле предлагает балет «Ромео и Джульетта» и «Драгоценности», подробнее о том, как получить к ним доступ, на сайте театра bolshoi.ru.

На сайте Культура.рф собрана большая коллекция театральных постановок еще советских времен. Есть записи и аудиоспектаклей, и концертов – и все это совершенно бесплатно! Схожий архив можно найти и на сайте Телеканала «Культура». Несмотря на похожее название, сайты разные, и подборки не совпадают.

Целая коллекция телеверсий российских театральных постановок собрана на youtube-каналe Moscow Theatres. Особо рекомендуем эстетичную «Женитьбу Фигаро» театра им. Пушкина с Сергеем Лазаревым в главной роли.

Филармонии

Московская филармония объявила «Домашний сезон». После бесплатной регистрации на официальном сайте филармонии вы получите свободный доступ как к массивному архиву, так и к прямым трансляциям концертов без публики. Инициативу поддержали ведущие российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки. Программа трансляций продолжает формироваться. Начало прямых трансляций – в 19:00 по Москве. Затем записи будут доступны в видеокаталоге филармонии.

Петербургская филармония также ведет трансляции своих концертов и публикует их записи. Многие из них можно найти в архиве онлайн бесплатно и без регистрации. Бесплатный доступ к архиву концертов вы можете найти на официальном сайте филармонии и на ее канале в Youtube.

Берлинская филармония закрыта на карантин, но продолжает работать онлайн. Трансляции концертов лучших мировых музыкантов раньше требовали платной подписки, но до 31 марта по специальному промокоду вы можете получить к ним бесплатный доступ. Для этого требуется зарегистрироваться на официальном сайте филармонии, ввести промокод BERLINPHIL и получить доступ ко всему архиву.

Подготовила Анастасия Глаголева