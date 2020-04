Принц Гарри и Меган Маркл расскажут об уходе из королевской семьи

Пара работает с журналистами над своей биографией

Меган Маркл и принц Гарри решили раскрыть детали ухода из королевской семьи, сообщает The Sun. Они работают с журналистами над созданием своей биографии, которая представит пару в положительном свете и расскажет о причинах, побудивших сложить королевские полномочия.

По сообщению газеты, книга будет называться Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan и выйдет 11 августа. Ее авторами станут Омид Скоби и Кэролайн Дюран. Оба освещают события из жизни членов королевской семьи и очень тепло относятся к Гарри и Меган. Скоби был одним из немногих, кто рассказал о видеозвонке герцогов Сассекских королеве Елизавете II в день ее рождения.

Ранее пара заявила о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами: The Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Express. Издания больше не будут получать новости от пресс-службы Гарри и Меган, а журналистов изданий не будут приглашать на организованные парой мероприятия.

Многие опасаются, что откровенная биография может навредить имиджу королевской семьи, который ослабил скандал с принцем Эндрю и его сотрудничеством с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.