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Великобритания отмечает День Победы

Великобритания отмечает День Победы
Фото:wikipedia.org

Некоторые праздничные мероприятия состоятся, несмотря на коронавирус

8 мая Великобритания вместе с другими странами Западной Европы отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, или VE Day. В этот день вступил в силу Акт о капитуляции Германии, который приняли Великобритания, США и СССР, а во многих городах Европы состоялись праздничные мероприятия.

В 1945 году в Лондоне толпы людей собрались на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца. Король Георг VI, королева Елизавета, принцессы Елизавета и Маргарет, а также премьер-министр Уинстон Черчилль вышли на балкон и поздравили людей с окончанием войны.

Этим утром с обращением к нации выступил Борис Джонсон. Первая часть его речи была посвящена событиям 20-го века, а затем премьер-министр обратился к людям с призывом не нарушать карантин и провести этот день дома.

Некоторые мероприятия все же состоятся, сообщает Metro. Их трансляцию можно посмотреть по телевизору:

10:50 – спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл и представитель Палаты лордов лорд Уэст возложат венки во время торжественной службы в Вестминстере;

11:00 – по всей стране люди почтят память погибших двумя минутами молчания. Трансляция пройдет на BBC One;

14:45 – на BBC One начнется телепрограмма, в которой покажут отрывки из победной речи Черчилля и расскажут об установлении мира в Европе;

14:55 – музыканты по всей стране соберутся, чтобы сыграть гимн по всем павшим в войнах Last Post;

15:00 – The Nation’s Toast to the Heroes! Желающие смогут поднять бокал за героев войны и похлопать в их честь – так же, как они делают каждый четверг, аплодируя работникам NHS;

20:00 – на BBC One покажут трансляцию праздничного концерта с участием Кэтрин Дженкинс, Адриана Лестера и Беверли Найт. Они будут исполнять хиты 1930-1940-х гг. Шоу закончится неофициальным гимном военного времени – песней We’ll Meet Again Веры Линн;

21:00 – с официальным обращением к стране выступит Ее Величество Елизавета II;

21:30 – чтобы воссоздать атмосферу военного времени, в Портсмуте небо осветят гигантские прожекторы.

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