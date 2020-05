Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение ситуации с коронавирусом в России

Андрей Келин был возмущен статьей о занижении уровня смертности

11 мая газета Financial Times (FT) опубликовала новость о борьбе с коронавирусом в России. Ее авторы предположили, что российское правительство сознательно занижает уровень смертности от Covid-19, а на самом деле он может быть выше на 70%. Аналогичный материал вышел чуть позже в The New York Times.

Роскомнадзор занялся проверкой обеих новостей, а МИД России направил ноту протеста в редакции данных СМИ и заявил о начале кампании против России по дезинформации о коронавирусе, пишет Коммерсантъ.

Не осталось в стороне и российское посольство в Лондоне. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин написал письмо в редакцию FT. По мнению Келина, Россия в действительности имеет одни из лучших показателей по готовности медицины и уровню смертности. В качестве примера посол приводит информацию по количеству проводимых тестов и строгости карантинных мер.

«Полагаю, что для читателей было бы гораздо полезнее, если бы ваши журналисты не выискивали статистические неточности, а стремились проанализировать факторы, которые позволили России достичь подобного результата», — написал Келин.

Ознакомиться с полным переводом письма Андрея Келина можно на сайте «Эха Москвы».