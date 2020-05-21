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Англичане заполонили пляжи, несмотря на карантин

Англичане заполонили пляжи, несмотря на карантин
Фото:123rf.com

В стране установилась теплая и солнечная погода

В Великобританию пришла теплая и солнечная погода. В некоторых областях температура воздуха достигла 28 градусов по Цельсию, что не могло не сказаться на настроении людей. Сотни англичан устремились на пляжи, несмотря на угрозу коронавируса, пишет BBC.

Более трехсот человек собрались на пляже Перранпорт в Корнуолле. Автостоянка была заполнена; многим пришлось припарковать машины на обочине вдоль дороги. Большие расстояния англичан не напугали: некоторые приехали из Плимута, находящегося в 90 км от пляжа, а кто-то — из Ливертона (в 130 км).

Скегнесс не ожидал такого наплыва отдыхающих: из-за очереди на местном пляже люди ждали по сорок минут, чтобы посетить туалет. Муниципалитет Сефтона попросил людей соблюдать социальную дистанцию. «В противном случае ваша жизнь, жизнь других людей и работников муниципалитета может оказаться под угрозой», — предупредили местные власти. Не обошлось и без других неприятностей — в Норфолке спасатели за два дня вытащили из воды более тридцати человек.

После ослабления карантина англичане получили возможность посещать парки и пляжи, однако муниципалитеты и местные турфирмы убедительно просят людей не ездить слишком далеко.

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