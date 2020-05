Англичане заполонили пляжи, несмотря на карантин

В Великобританию пришла теплая и солнечная погода. В некоторых областях температура воздуха достигла 28 градусов по Цельсию, что не могло не сказаться на настроении людей. Сотни англичан устремились на пляжи, несмотря на угрозу коронавируса, пишет BBC.

Более трехсот человек собрались на пляже Перранпорт в Корнуолле. Автостоянка была заполнена; многим пришлось припарковать машины на обочине вдоль дороги. Большие расстояния англичан не напугали: некоторые приехали из Плимута, находящегося в 90 км от пляжа, а кто-то — из Ливертона (в 130 км).

Sadly every double yellow line from woolacombe to Morthoe is covered with cars and vans. Cars mounting pavements to get by whilst pedestrians try to cross the road. All the offences have been recorded and will be processed in due course.@NWDevonPolice@NorthDevonNews pic.twitter.com/SF29A5jG8U

— Sgt Steve BJ : North Devon RPU : (@Sgt_BJ_DCPolice) May 20, 2020