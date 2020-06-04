Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске: основные факты

В Greenpeace аварию назвали одной из самых масштабных в истории Арктики

29 мая на территории ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, сообщает TACC. В место разлива въехал автомобиль, из-за чего начался пожар, однако его удалось ликвидировать в тот же день. Пострадавших не было.

30 мая прокуратура Красноярского края начала расследование. В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в реку Далдыкан. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что допустимая концентрация нефтепродуктов в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз.

Нефть разлилась на расстояние более 20 км от места аварии. В грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — 15 тыс. тонн. В Greenpeace аварию уже назвали одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с разливом нефти с танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году, пишет Meduza.

Причиной аварии, по данным «Норникеля», стала просадка опор резервуара из-за растепления вечной мерзлоты. Президент России Владимир Путин ввел в Норильске ЧС федерального уровня. По данным на 3 июня, удалось вывезти порядка 780 тонн загрязненного грунта.

4 июня спасатели Сибирского центра МЧС России вылетели в Норильск для ликвидации последствий разлива. С акватории реки Амбарная собрано 75 куб. м нефтепродуктов. Эксперты говорят, что последствия аварии будут влиять на экологию региона много лет.