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Семь сказочных деревень у Лондона под боком

Семь сказочных деревень у Лондона под боком

Castle Combe

Касл Комб находится всего в получасе езды от знаменитого «римского» города Бат и занимает второе место в рейтинге «30 cамых красивых деревень мира». К счастью, нашествие туристов еще не успело разрушить уникальную атмосферу деревни и уклад местной жизни. На ее живописных, уютных улочках проходили съемки многих известных фильмов, в том числе и номинированной на «Оскар» картины Стивена Спилберга «Боевой конь». Если вы решите переночевать в Касл Комб, рассмотрите такие варианты, как средневековая гостиница The Castle Inn или роскошный пятизвездочный отель The Manor House.

Как добраться: на общественном транспорте – поездом от станции Paddington до Chippenham, а оттуда на автобусе или такси. Поездка займет примерно 2 часа. 

lalock

Lacock

Еще одна жемчужина края Котсуолдс расположена около аббатства Лэкок, основанного в далеком 1229 году. Кстати, это всего в 20 минутах езды на машине от Касл Комб. Здесь проходили съемки «Аббатства Даунтон», «Гарри Поттера», «Человека-волка» и «Еще одной из рода Болейн» — и понятно почему. Вы тут не встретите ни линий электропередач, ни телевизионных тарелок, ни разметки на дорогах: кажется, во волшебству вы оказались в доиндустриальной эпохе, когда и трава была зеленее, и воздух слаще.

Как добраться: поездом – до Chippenham, а оттуда либо пешком, либо на такси, либо на автобусе. 

rye

Rye

Трудно поверить, но исторический городок с приятным для русского уха названием Рай когда-то слыл логовом контрабандистов. Если присмотреться, их следы можно до сих пор обнаружить в городе и на побережье. Очаровательные улочки с постройками XV-XVIII веков станут прекрасным фоном для семейной фотосессии. При желании посещение городка можно совместить с отдыхом на море (до побережья всего 3 км) и отдохнуть на пляже Camber Sands.

Как добраться: на машине или на поезде со станции St Pancras International до Rye с пересадкой в Ashford International. Поездка на поезде займет около полутора часов.

alfriston

Alfriston

Одна из самых старинных британских деревень расположилась в долине реки Какмир и просто создана для воскресной прогулки всей семьей. Вдохните аромат былых эпох и обойдите всю деревню, а потом отправляйтесь на экскурсию в особняк Alfriston Clergy House — первый дом, с которого в 1896 году началась «коллекция» National Trust. В деревне есть свой зоопарк и парк развлечений Drusillas, где дети смогут тесно пообщаться с разными животными, а также посетить первый в Европе аттракцион Hello Kitty! Если же вы решите остаться в деревне еще на денек, то хорошей идеей станет пикник на большой лужайке у церкви St. Andrews или поход в один из местных пабов.

Как добраться: удобнее всего на машине, на поезде от станции Victoria до станции Lewes, а потом на автобусе или на такси до Alfriston. 

shere

Shere

Соседство с речкой Тиллингборн придает Шир особое очарование. Ее милые тюдоровские домики: вы сразу узнаете их по белому цвету стен с поперечными балками черного цвета — церковь Святого Джеймса 1190 года постройки, окрестные поместья, пабы и просто особенный «гений места», витающий здесь на протяжении многих веков, привлекают сюда и туристов, и съемочные группы. Так, в деревне снимались фильмы «Бриджит Джонс: грани разумного» и легендарная «Лестница в небо» 1946 года.

Как добраться: лучше всего на машине, но можно и на поезде от станции Waterloo до Guildford; после на автобусах или на поезде до станции Gomshall и оттуда полчаса пешком. 

leven

Lavenham

Именно так выглядела много веков назад английская деревня, разбогатевшая на торговле шерстью. Хотя ее жители больше не занимаются этим бизнесом, они по-прежнему живут в прекрасно сохранившихся фахверковых домах средневековой поры. Ратуша The Guildhall — один из лучших образцов подобных зданий во всей Британии: теперь там располагается исторический музей. А местная церковь St Peter and St Paul признана «лучшей деревянной церковью Восточной Англии». Именно в этой деревне родился английский писатель Исаак Тэйлор, чья сестра Джейн сочинила знаменитую песенку «Twinkle Twinkle Little Star».

Как добраться: на поезде – от Liverpool Street до Sudbury с пересадкой в Marks Tey, далее с пересадкой на автобус. Стоит точно состыковать расписание транспорта.

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Castle Hedingham

Хотя эта деревня пока не слишком популярна у гидов, это настоящий туристический алмаз. Сюда стоит приехать уже ради замка Hedingham, где проводятся рыцарские бои и исторические фестивали. А на станции Castle Hedingham до сих пор функционирует железная дорога возрастом более 150 лет, с длиной пути всего 1,5 км.

Как добраться: удобнее всего на машине. На поезде от станции Liverpool Street до Braintree, дальше – автобусом в направлении Great Yeldham. Проезд общественным транспортом займет около двух часов.

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