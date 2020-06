Борис Джонсон попал в аварию на выезде из парламента

Автомобиль Бориса Джонсона попал в небольшую аварию на выезде из здания парламента, пишет газета Express. Пострадавших нет.

Кортеж премьер-министра выехал на Parliament Square, где проходила протестная акция за права курдов. В этот момент один из участников протеста выбежал на дорогу перед полицейским мотоциклом, возглавлявшим кортеж.

Полицейский затормозил, из-за чего пришлось остановиться автомобилю Джонсона, в который въехал автомобиль с охраной.

Breaking: UK Prime Minister Boris Johnson was involved in a car crash after a protester ran in front of his vehicle. There were no injuries in the incident. pic.twitter.com/oFfxvjjzsF

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 17, 2020