﻿﻿﻿﻿﻿

Борис Джонсон попал в аварию на выезде из парламента

Борис Джонсон попал в аварию на выезде из парламента

Пострадавших нет

Автомобиль Бориса Джонсона попал в небольшую аварию на выезде из здания парламента, пишет газета Express. Пострадавших нет.

Кортеж премьер-министра выехал на Parliament Square, где проходила протестная акция за права курдов. В этот момент один из участников протеста выбежал на дорогу перед полицейским мотоциклом, возглавлявшим кортеж.

Полицейский затормозил, из-за чего пришлось остановиться автомобилю Джонсона, в который въехал автомобиль с охраной.

Находившиеся на месте происшествия полицейские задержали активиста. Инцидент удалось запечатлеть на камеру. На видео можно увидеть, как автомобиль премьера покидает место аварии с вмятиной на капоте.

profile-sample2
Борис Джонсон попал в аварию на выезде из парламента
17-06-2020
profile-sample2
Подарки ко Дню отца
17-06-2020
profile-sample2
Замри и отомри!
17-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.