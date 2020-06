Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей

Их представители в прошлом имели отношение к торговле людьми

Банк Англии и Англиканская церковь принесли извинения за то, что их представители в прошлом были связаны с работорговлей и получали с нее доход, пишет BBC. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда заставило многие организации обратить внимание на свою историю.

По данным Университетского колледжа Лондона, не менее одиннадцати бывших управляющих Банка Англии и шестнадцать директоров получали прямую выгоду от рабского труда. Представители банка пообещали убрать из здания портреты этих людей.

«Работорговля 18-19 веков — это неприемлемая часть истории страны,— заявила пресс-секретарь банка.— Сам банк никогда не был напрямую вовлечен в торговлю людьми, однако мы хотели бы принести извинения за действия своих управляющих».

Англиканская церковь тоже имела отношение к работорговле. Ее миссионерская организация «The Society for the Propagation of the Christian Religion in Foreign Parts» (SPG) владела тремя сахарными плантациями в странах Карибского бассейна. Управляли ими плантаторы, а доход шел церкви. По данным The Telegraph, более ста священников получали с этого прибыль.

Теперь Церковь считает свое прошлое «постыдным». «Рабству и эксплуатации нет места в современном обществе», — заявил ее представитель.