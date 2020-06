Полу Томасу Андерсону — 50!

Вспоминаем лучшие фильмы мастера

Кто бы мог подумать, что этому человеку только-только исполнилось 50? Пол Томас Андерсон давно уже стал абсолютным классиком кинематографа, одним из самых авторитетных режиссеров-авторов XXI века, его работы награждали в Каннах, Венеции и Берлине. Сняться у него — огромная честь, при том что полные метры он выпускает довольно редко, перемежая их с документальными фильмами и эстетскими музыкальными видео. Вспоминаем его самые яркие работы, хотя выбор тут не из легких.

«Ночи в стиле буги» (1997)

Второй полный метр в карьере Андерсона принес ему скандальную мировую славу и номинацию на «Оскар», сегодня же картину относят к разряду культовых. Тема — порноиндустрия конца 70-х в США. Как известно, в то время она процветала — это были те несколько лет после выхода «Глубокой глотки», когда субкультура вдруг стала естественной частью общественной жизни, элементом сексуальной революции, а заодно и суперприбыльным бизнесом с сильной криминальной составляющей. Мы видим события фильма глазами молодого официанта, который в одночасье превратился в порнозвезду Дерка Диглера. Легкие деньги, национальная слава, миллионы вожделеющих девушек — у парня работа мечты, и он быстро становится слишком самоуверенным для этой индустрии. Одного накачанного тела и гигантских первичных половых признаков тут мало, и пестрый гимн свободе и любви превращается в трагедию о кризисе личности и утраченных иллюзиях. Главные роли исполнили Марк Уолберг, Джулианна Мур, Джон Си Райли, Уильям Х. Мэйси и Филип Сеймур Хоффман, и для каждого из них фильм стал важным трамплином. Что касается Андерсона, то здесь он проявил свое главное режиссерское качество — способность создавать полноценный, яркий, законченный мир на экране. Опасный, жестокий, притягательный и очень подробный.

«Магнолия» (1999)

Пол Томас Андерсон не из тех, кто старается укладываться в привычные два часа киносеанса. История должна продолжаться, пока не будет рассказана полностью, так что «Ночи» шли 150 минут, а «Магнолия» легко перевалила трехчасовой порог — и все равно стала хитом. Не в последнюю очередь это произошло благодаря участию в картине Тома Круза. У него очень выигрышная роль: Круз играет востребованного коуча для мужчин, который перед заполненными залами проповедует эгоцентризм и нарциссизм как главный ключ к успеху в отношениях с женщинами и в жизни вообще. При этом в его собственной жизни все невероятно паршиво, и хуже всего — его отношения с умирающим отцом. Вернее, отсутствие отношений. Но линия героя Круза лишь один из многих параллельных сюжетов в запутанной композиции драмы. Несчастные персонажи мечутся в сетях своих страхов, страстей и несбывшихся желаний, все они в одно и то же время оказались в пограничных ситуациях, а с неба уже начинают падать лягушки — все как обещал Иоанн Богослов в Откровении.

«Нефть» (2007)

There Will Be Blood — оригинальное название картины отсылает к книге Исход и египетским казням («И будет кровь по всей земле Египетской» — Исход 7:19), хотя речь идет о Диком Западе, а по жанру картина относится к вестерну. Однако сюжетно она ближе к классическим большим романам XIX века, когда и разворачивается действие. В центре «Нефти» — фигура предпринимателя Плэйнвью, никогда не стесняющегося в выборе средств, хитрого, алчного, настоящего дьявола во плоти. Великолепный Дэниел Дэй-Льюис слепил эту фигуру так, чтобы сквозь внешность и поступки Плэйнвью проступали века и тысячелетия, как и положено у демонов. Поэтому и пески Калифорнии иногда кажутся египетской пустыней. У актера и режиссера тут был такой симбиоз, что свою последнюю роль в карьере Дэй-Льюис решил сыграть тоже у Андерсона — в тихой, наполненной игрой теней и изумительными платьями «Призрачной нити», где известный портной не шьет, а священнодействует, в остальное время изощренно издеваясь над окружающими. «Нефть» еще и начало большой дружбы Андерсона с группой Radiohead. Джонни Гринвуд написал музыку к этому и впоследствии ко всем остальным фильмам режиссера. Также Андерсон снимал для Radiohead короткие музыкальные видео, а в прошлом году выпустил с Томом Йорком музыкальный фильм-балет Anima в кафкианском духе (доступен на «Нетфликсе»).

«Мастер» (2012)

Вершиной творчества Андерсона принято считать «Нефть», но сам режиссер утверждает, что больше всего гордится именно «Мастером». Когда все авторы мира уже перешли на цифровые камеры, Андерсон неожиданно для всех использовал редкий и старый формат 70-миллиметровой пленки — и сразу ввел его в моду (а перфекционисты Квентин Тарантино и Кристофер Нолан приняли эстафету). «Мастер» прямо-таки неприлично красив. Это видно уже по первым кадрам с морскими волнами — такого ощущения никакой цифрой не передать, пусть даже увидеть фильм в оригинале в большинстве стран было невозможно, нужных проекторов почти нигде нет. Андерсон на глазах у всего мира превратил Хоакина Феникса из выдающегося актера в гениального, и тот, играя в основном скрюченной спиной, позволяет нам понять, почему списанный моряк-пьяница примкнул к секте некоего Додда, отчего он был ему по-собачьи предан и по какой причине их пути разошлись. Феникс и постоянный артист Андерсона Филип Сеймур Хоффман разделили в Венеции главный актерский приз, а сам Андерсон был удостоен награды за режиссуру. Пожалуй, и этого недостаточно, чтобы понять: «Мастер» входит в число важнейших фильмов десятилетия. Для осознания данного факта следует дождаться показа на какой-нибудь ретроспективе, чтобы был большой экран, — и потом всегда жить с невероятным ощущением от этого великого, без преувеличения, произведения.

Сергей Сычев