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TfL удалил новое граффити Бэнкси

TfL удалил новое граффити Бэнкси

Художник призвал носить маски в общественном транспорте

Анонимный художник Бэнкси нарисовал новое граффити, посвященное эпидемии коронавируса, пишет The Independent. Для этого он переоделся в работника, отвечающего за дезинфекцию лондонских вагонов метро, и тайком спустился в подземку.

С помощью трафаретов Бэнкси нарисовал в вагоне крыс. Одна из них чихает, распространяя коронавирус, еще несколько — используют защитные маски как парашюты. На стене станции художник написал «I get lockdown» («я в изоляции»), а на двери поезда — фразу «but I get up again» («но я поднимаюсь снова»). После чего Бэнкси опубликовал в «Инстаграме» видео о проделанной работе.

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. . If you don’t mask – you don’t get.

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Подписчикам новое граффити понравилось, а вот работникам TfL, похоже, не очень. Администрация метрополитена заявила, что работу пришлось стереть: в вагонах поезда запрещено делать любые граффити. Представители TfL предложили Бэнкси нарисовать крыс в «более подходящем для этого месте», но высоко оценили стремление художника напомнить людям о новых правилах.

С 15 июля в Англии необходимо носить маски в общественном транспорте. С 24 июля их нужно будет надевать в магазинах и супермаркетах.

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