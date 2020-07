Пабы и рестораны потеряли £30 млрд из-за пандемии

Во втором квартале 2020 года продажи снизились на 87%

Хотя некоторые рестораны и пабы продолжали торговать на вынос, большинство из них простояли закрытыми с 23 марта по 4 июля. Карантин не преминул сказаться на их прибыли, пишет BBC.

За второй квартал 2020 года заведения заработали всего £4,6 млрд. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году прибыль ресторанов и пабов составила £34,2 млрд. По данным ассоциации UK Hospitality, с апреля по июнь 2020 года продажи снизились на 87%.

Исполнительный директор UK Hospitality Кейт Николс уверена: ресторанный бизнес нуждается в государственной поддержке. «В противном случае заведениям не избежать банкротств и сокращения штата. Большинство из них возобновили работу, однако некоторые до сих пор не могут этого сделать», — добавила Николс.

Ранее министр финансов Риши Сунак объявил о временном снижении НДС с 20% до 5% для гостиниц и ресторанов, чтобы они могли восстановиться после пандемии. С 1 августа в Великобритании начнет действовать программа Eat Out to Help Out. В заведениях, которые подадут заявку на участие, с понедельника по среду будут 50-процентные скидки на все блюда.

По данным портала The Spirits Business, это дало свои плоды. Люди начали возвращаться в рестораны и кафе, а вот пабы пока не могут похвастать тем же.