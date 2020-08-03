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Небывалый ажиотаж в британских ресторанах

Небывалый ажиотаж в британских ресторанах
Фото:123rf.com

Стартовала правительственная программа Eat Out to Help Out

С 3 августа в ресторанах и кафе Британии стартовала программа Eat Out to Help Out. В заведениях, которые подали заявку на участие, с понедельника по среду будут действовать 50-процентные скидки на все блюда и безалкогольные напитки. Правительство компенсирует заведениям затраты в размере £10 на человека, включая детей. 

В программе участвуют как рестораны быстрого питания — Nando’s, Starbucks и McDonald’s, так и заведения, получившие мишленовские звезды, например, гастропаб The Hand and Flowers в Марлоу.

С самого утра в ресторанах было не протолкнуться, пишет The Evening Standard. Довольные британцы делились впечатлениями в социальных сетях. «Только что заказал полноценный завтрак в McDonald’s за £2. Чувствую, что за август хорошо поправлюсь», — написал один из пользователей «Твиттера». Телеведущий Джереми Бакстон поблагодарил Риши Сунака за акцию и тоже поделился восторгом от низких цен.

Рестораны тоже празднуют успех. Накануне британская сеть стейк-хаусов Hawksmoor объявила, что стейк с жареной картошкой обойдется посетителям всего в £10 в рамках программы Eat Out to Help Out. По словам представителей ресторана, у них уже забронированы все свободные места с понедельника по среду в течение августа.

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