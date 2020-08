Очень британское кино

«Поместье Говардс Энд» (Howards End, 1992)

Режиссер Джереми Айвори хоть и родился в Америке, но Великобританию любил больше, чем вся королевская семья вместе взятая. За семь лет с середины 80-х и до начала 90-х Айвори вместе со своим партнером и продюсером Исмаилом Мерчантом успел экранизировать сразу три романа британского писателя Э.М.Фостера. Действие всех трех картин происходит примерно в одно и то же время (рубеж ХIХ и ХХ веков), что позволяет им с разных точек зрения рассматривать социальное устройство эдвардианской Великобритании и то, как уже ослабевающая, но еще оказывающая сопротивление классовая система определяет одни жизни и разрушает другие. Лучшей из этих трех работ стала картина «Поместье Говардс Энд», в которой три семьи из разных социальных классов сталкиваются в одном небольшом поместье и через любовные и финансовые интриги определяют, какой из классов окажется важнейшим в истории Великобритании ХХ века. Фильм был номинирован сразу на девять «Оскаров», выиграл три, в том числе – «Оскар» за лучшую женскую роль для Эммы Томпсон.

_____________________

«На исходе дня» (The Remains of the Day, 1993)





Через год после выхода «Поместья Говардс Энд» Джеймс Айвори вновь объединился с Исмаилом Мерчантом, Эммой Томпсон и Энтони Хопкинсом, но на этот раз вместо Фостера они решили экранизировать роман Кадзуо Исигуро «На исходе дня», за который писатель в 1989 году получил Букеровскую премию. Хопкинс в этом фильме играет идеального британского дворецкого Джеймса Стивенса, который всю свою жизнь посвятил служению лорду Дарлингтону, закрывая глаза на то, что его хозяин не самый приятный человек, да еще и симпатизирует фашистам. В 1930-х гг. в доме появляется новая экономка мисс Кентон (Эмма Томпсон), которая c интересом смотрит на мистера Стивенса, но в отличие от него может снять розовые очки и объективно оценить своего хозяина, что, конечно же, приводит к конфликтам с дворецким. Стивенс будет метаться между въевшимся в кору головного мозга профессионализмом и чувствами к мисс Кентон, и не всегда этот человек, живущий по какому-то странному набору устаревших правил, будет делать правильный выбор. Восемь номинаций на «Оскар». В этом году Исигуро получил Нобелевскую премию по литературе, что можно считать еще одной причиной посмотреть экранизации его романов.

_____________________

«Возвращение в Брайдсхед» (Brideshead Revisited, 1981; 2008)

В случае с романом Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» мы получаем сразу две экранизации «по цене одной». Первая – сериал 1981 года с Джереми Айронсом в главной роли и Лоуренсом Оливье, исполняющим роль английского лорда в венецианском изгнании. Вторая – фильм 2008 года, куда на главные роли позвали Мэттью Гуда, Бена Уишоу и прекраснейшую Эмму Томпсон (это уже третье ее появление в этом списке, что многое говорит о ее значимости для английского кино). Сюжет «Возвращения в Брайдсхед» развивается вокруг дружбы двух оксфордских студентов, аристократа Себастьяна Флайта и художника и выходца из среднего класса Чарльза Райдера, который оказывается в центре непростых отношений большой аристократической семьи. Себастьян приглашает нового друга в родовое поместье Брайдсхед, где Чарльза берут в оборот и свободолюбивая сестра Себастьяна Джулия, и его мать, рьяная католичка леди Марчмейн. В начале 1920-х юный Райдер еще и не догадывается, что студенческая дружба и очарование Брайдсхедом будут преследовать его на протяжении следующих двух десятилетий. Критики считают сериал лучшей экранизацией, но проходить мимо красавчиков Уишоу и Гуда и гениальной Томпсон все-таки не стоит.

_____________________

«Госфорд-парк» (Gosford Park, 2001)

Если с 2010-го по 2015 год вы жили от одного сезона «Аббатства Даунтон» до другого и теперь скучаете по остротам графини Грэнтэм, то хотя бы на два часа вы сможете вернуться в мир английской аристократии и их прислуги с помощью фильма «Госфорд-парк», над сценарием которого поработал сам Джулиан Феллоуз. С одной стороны, Роберт Олтмен снял классический английский детектив: тут и большое поместье, и хозяин, заколотый ножом в собственной библиотеке, и разнородная группа гостей и слуг, у каждого из которых может найтись мотив для убийства – надо лишь повнимательнее приглядеться к их поведению. С другой стороны, Олтмена гораздо больше интересует повседневная жизнь поместья Госфорд-парк, которая выстраивалась там веками, и как-то нарушить привычное течение вещей не может даже убийство владельца поместья. Проще говоря, типичная Англия с ее многовековыми традициями, а на роли аристократов и их слуг собрали лучших актеров всея Великобритании.

Подготовила Юлия Юзефович

Верхнее фото: «Возвращение в Брайдсхед»