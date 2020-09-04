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Шотландия и Уэльс ввели карантин для прибывающих из Португалии и Греции

Шотландия и Уэльс ввели карантин для прибывающих из Португалии и Греции
Фото:123rf.com

Англия и Северная Ирландия этого делать не стали

Соединенное Королевство разделилось во мнениях по поводу карантина для прибывающих из Греции и Португалии, пишет Sky News. С 4 сентября Уэльс ввел обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из Греции, Португалии, Французской Полинезии и с греческих островов Миконос, Закинф, Лесбос, Парос, Антипарос и Крит. С 5 сентября аналогичный карантин вступает в силу в Шотландии.

А вот Англия и Северная Ирландия этого делать не стали: по мнению местных властей, количество новых случаев заболевания коронавирусом пока не превышает норму.

Туристы отреагировали на такую разницу во мнениях очень негативно. Так, англичанин Дерек рассказал, что полетел в португальский Алмансил с братом, поскольку его супруга испугалась возможной самоизоляции по прибытии. Из-за долгих колебаний правительства по вопросам карантина брату Дерека пришлось прервать отдых и вернуться домой раньше.

«Непонятно, как правительство принимает подобные решения. Кроме того, министры отказываются признавать, что действующая схема ужесточения карантина явно не работает должным образом», – говорит журналист и автор рубрики Travel в журнале Which? Рори Боланд.

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