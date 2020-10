Государство компенсирует две трети дохода сотрудникам компаний, закрывшихся из-за коронавируса

Схема рассчитана на шесть месяцев

Государство поддержит компании, вынужденные приостановить работу из-за правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, пишет BBC.

С 1 ноября сотрудникам этих компаний будут компенсировать две трети дохода, но не более £2100 в месяц. В случае, если фирма прекращает свою деятельность из-за падения прибыли или по другим причинам, не связанным напрямую с распоряжениями правительства, то гранта она не получит.

Новые меры направлены прежде всего на поддержку пабов и ресторанов. В Шотландии они уже закрылись, а в Англии могут прекратить работу с понедельника, 12 октября.

В случае, если компания продолжает работу и сотрудники отрабатывают не менее трети часов от обычного графика, то правительство выплатит им еще треть от недостающей суммы, но не более £697,92 на человека в месяц. О данной схеме было объявлено в конце сентября.

В августе ВВП Великобритании вырос всего на 2,1%, несмотря на поддержку индустрии общественного питания и правительственной схемы Eat Out To Help Out. Эксперты предсказывают дальнейшее замедление роста экономики из-за новых ограничений.