﻿﻿﻿﻿﻿

«Покажи мне Моне»: картину Бэнкси продали за £7,5 млн

«Покажи мне Моне»: картину Бэнкси продали за £7,5 млн
Фото:twitter.com/Sothebys

Торги продлились всего 8 минут!

Картину британского анонимного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» (Show Me The Monet) продали на аукционе Сотбис в Лондоне за £7,5 млн. Торги прошли 21 октября и продлились всего 8 минут, пишет газета The Daily Mail. Предварительно картину оценивали в £3-5 млн.

Бэнкси написал «Покажи мне Моне» в 2005 году. Картина является отсылкой к полотну Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» (или «Японский мостик», или «Симфония в розовом»). Британский художник разбавил идиллию, поместив в пруд пару тележек из супермаркета и дорожный конус. По мнению экспертов, это одно из самых знаковых произведений Бэнкси. «Картина проливает свет на пренебрежительное отношение общества к окружающей среде, расточительность и потребительство», – рассказал глава отдела современного искусства Сотбис в Европе Алекс Бранчик.

Тем не менее, это не самая дорогая картина Бэнкси. В прошлом году он продал свое полотно «Деградация парламента» (Devolved Parliament) за £9,9 млн. На нем изображена Палата общин, в которой заседают шимпанзе.

Несмотря на популярность, Бэнкси не рассекретил свою личность. По одной из гипотез под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля Робин Каннингем.

profile-sample2
Каждый десятый британец, обратившийся за пособием, получил отказ
22-10-2020
profile-sample2
«Покажи мне Моне»: картину Бэнкси продали за £7,5 млн
22-10-2020
profile-sample2
Привет, Кристофер Робин!
22-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.