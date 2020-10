«Покажи мне Моне»: картину Бэнкси продали за £7,5 млн

Торги продлились всего 8 минут!

Картину британского анонимного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» (Show Me The Monet) продали на аукционе Сотбис в Лондоне за £7,5 млн. Торги прошли 21 октября и продлились всего 8 минут, пишет газета The Daily Mail. Предварительно картину оценивали в £3-5 млн.

Бэнкси написал «Покажи мне Моне» в 2005 году. Картина является отсылкой к полотну Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» (или «Японский мостик», или «Симфония в розовом»). Британский художник разбавил идиллию, поместив в пруд пару тележек из супермаркета и дорожный конус. По мнению экспертов, это одно из самых знаковых произведений Бэнкси. «Картина проливает свет на пренебрежительное отношение общества к окружающей среде, расточительность и потребительство», – рассказал глава отдела современного искусства Сотбис в Европе Алекс Бранчик.

Тем не менее, это не самая дорогая картина Бэнкси. В прошлом году он продал свое полотно «Деградация парламента» (Devolved Parliament) за £9,9 млн. На нем изображена Палата общин, в которой заседают шимпанзе.

Несмотря на популярность, Бэнкси не рассекретил свою личность. По одной из гипотез под псевдонимом скрывается уроженец Бристоля Робин Каннингем.