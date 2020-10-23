Театр «Глобус» открывает шекспировский сезон

Вниманию зрителей будут представлены восемь фильмов по произведениям Шекспира

Хмураяосень способна испортить настроение даже заядлым оптимистам, а коронавирусные ограничения позитива не прибавляют. Однако театр «Глобус» поможет британцам развеяться, сообщает портал Time Out.

12 ноября на подмостках знаменитого театра выступят культовые комики The Comedy Store Players. Они поднимают настроение людям с 1985 года и даже занесены в Книгу рекордов Гиннеса за самое продолжительное в мире комедийное шоу.

С 13 по 15 ноября зрители смогут посмотреть восемь фильмов, снятых по произведениям Уильяма Шекспира или вдохновленных ими. Среди них – «Влюбленный Шекспир», «Ромео + Джульетта», «Много шума из ничего» и даже «Король Лев». Количество мест будет ограничено, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию. Организаторы просмотра обещают поставить 34 шезлонга для тех, кто не боится замерзнуть!

Театры переживают непростые времена из-за пандемии коронавируса и таким образом пытаются протянуть до весны 2021 года, когда все обещают открыть снова.

Забронировать билеты на выступление The Comedy Store Players можно здесь. Посмотреть расписание сеансов и забронировать место – тут.