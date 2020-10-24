Не забудьте перевести часы!

В ночь с 24 на 25 октября Великобритания переходит на зимнее время, напоминает газета Express. В 2:00 ночи стрелки на всех часах нужно передвинуть на час назад, до 1:00.

Ежегодно в последнее воскресенье марта многие страны мира осуществляют перевод часов на летнее время, то есть на час вперед. Осенью, в последнее воскресенье октября, их возвращают в исходное положение. Сторонники перевода часов говорят, что это позволяет рационально использовать дневное время суток и дает возможность экономить энергоресурсы.

Практика смены времени была введена в Великобритании более ста лет назад. В 1907 году строителю Уильяму Уиллету пришла в голову идея, что британцы спят в солнечное время, хотя могли бы потратить его на какой-либо вид деятельности. Он опубликовал брошюру под названием «Пустая трата дневного света», чтобы вдохновить людей вставать пораньше. Это не только улучшит здоровье нации, но и сэкономит стране £2,5 млн, утверждал Уиллет.

Сначала эта идея не получила поддержку в парламенте, однако в 1916 году Германия приняла закон о летнем времени, чтобы сократить расходы на топливо во время Первой мировой войны. Британия быстро последовала ее примеру, одобрив аналогичный закон.

В этом году один находчивый британец настолько устал от коронавируса и карантина, что создал петицию против перевода часов, пишет Metro. «Этот год был тяжелым и трудным, давайте не будем дарить ему еще час», – говорится в тексте. К сожалению или к счастью, петиция не набрала достаточного количества голосов.