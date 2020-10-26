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Британцев призывают почаще проветривать помещения

Британцев призывают почаще проветривать помещения
Фото:123rf.com

Это снижает риск заражения коронавирусом, говорят ученые

Тщательное проветривание помещений поможет снизить риск заражения коронавирусом, пишет The Guardian. К такому выводу пришла рабочая группа по мониторингу окружающей среды при Научно-консультативной группе правительства по чрезвычайным ситуациям (Sage). 

Если долго находиться в закрытом помещении, то даже социальная дистанция не защитит от циркулирующих в воздухе частиц инфекции. Но при хорошем проветривании риск заражения снижается в два раза, говорят ученые и призывают информировать людей об этом факте.

Эксперт в области общественного здравоохранения, профессор Эдинбургского университета Линда Болд, отмечает, что ни в одном из рекламных роликов – ни в Шотландии, ни в остальных частях Соединенного Королевства – не говорится о пользе проветривания помещений.

По словам одного из авторов исследования, доктора Шона Фицджеральда, правительство уже обсуждало вопрос вентиляции на совещаниях по борьбе с распространением коронавируса. Важно, чтобы новому совету следовали не только отдельные жители Великобритании, но и владельцы магазинов, кафе и парикмахерских, подчеркнул ученый.

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