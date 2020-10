Фантастические животные из мира Гарри Поттера появятся в Музее естественной истории

Выставка Fantastic Beasts: The Wonder of Nature откроется 9 декабря

9 декабря в лондонском Музее естественной истории откроется выставка Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, посвященная флоре и фауне магической вселенной «Гарри Поттера». Мероприятие организовано при поддержке кинокомпании Warner Brothers и холдинга BBC, сообщает Sky News. Изначально выставка должна была открыться этой весной, но из-за эпидемии коронавируса ее пришлось перенести.

Впервые за всю историю музея рядом с реальными артефактами появятся вымышленные: черепа драконов, бумслангов и других животных, придуманных писательницей Джоан Роулинг. Посетители узнают больше о протагонисте фильма «Фантастические твари и где они обитают» зоологе Ньюте Скамандере и его желании защитить окружающую среду магической Британии.

Организаторы хотят сделать акцент на том, что у всех выдуманных существ есть прообразы в реальном мире. «Выставка станет отличным примером того, что сказочные звери появились в нашем воображении благодаря реальным животным, когда-либо существовавшим на планете», — говорит руководитель отдела развлекательных мероприятий при музее Клэр Маттерсон.

Выставка продлится восемь месяцев. Билеты появятся на сайте Музея естественной истории 12 ноября.