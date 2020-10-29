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Подарить чудо тому, кто больше всего в нем нуждается

Подарить чудо тому, кто больше всего в нем нуждается
Фото:123rf.com

Dunelm предлагает британцам стать Санта-Клаусами

Сеть магазинов по продаже мебели и товаров для дома Dunelm предлагает поднять настроение на Рождество тем, кто в этом больше всего нуждается. В нескольких магазинах этой компании уже появились рождественские елки, на чьих ветвях помимо украшений развешаны подарочные бирки.

На бирках указаны имена и адреса людей, проживающих в домах престарелых и приютах, а также подарки, которые они хотели бы получить на Рождество. Кто-то просит чай или печенье, некоторые – кружки с забавным рисунком, иные – теплые носки или одеяло.

Желающие помочь этим людям могут снять одну или несколько бирок, приобрести подарки и принести их в магазин, а организаторы необычной кампании доставят все по назначению. Акция продлится до 11 декабря, сообщает манчестерский новостной портал The Manc. «Важно, чтобы каждый почувствовал приближение праздника и смог этому порадоваться. В особенности это касается тех, кто не сможет увидеться с близкими в это Рождество», – -говорит сотрудник одного из магазинов Аннализ Бейкер.

В социальных сетях стартовал спонтанный флэшмоб: люди начали распространять информацию о магазинах и рассказывать, что они приобрели в подарок. Найти ближайший магазин Dunelm можно с помощью поисковика.

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