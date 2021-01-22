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Объем государственных заимствований в декабре вырос до £34 млрд

Объем государственных заимствований в декабре вырос до £34 млрд
Фото:123rf.com

Госдолг Великобритании превысил £2 трлн

В декабре 2020 года объем государственных заимствований возрос до рекордных £34,1 млрд, сообщает BBC. По данным Национальной статистической службы (ONS), это самый большой декабрьский дефицит за всю историю ведения отчетности по бюджету с 1993 года.

Общая сумма займа за 2020-2021 финансовый год составила £270,8 млрд – на £212,7 млрд больше, чем в предыдущем году. Аналитики из Управления бюджетной ответственности (OBR) заявляют, что к марту 2021 года она составит £393,5 млрд.

Британский государственный долг вырос до £2,13 трлн и сейчас составляет 99,4% ВВП.

Министр финансов Риши Сунак планировал представить бюджет Великобритании осенью 2020 года, однако из-за пандемии выступление перенесли на март 2021 года. Тем не менее, уже известно, что для борьбы с последствиями пандемии заморозят зарплаты всем госслужащим за исключением врачей, медсестер и работников с доходом ниже £24 тыс. в год – тем будут получать на £250 фунтов больше.

Экономисты расходятся во мнениях по поводу налогов. Некоторые говорят, что Сунак не рискнет их повышать в условиях нестабильной экономики. Другие уверены, что налоги вырастут уже в 2022 году – таким образом правительство попытается стабилизировать соотношение госдолга к ВВП.

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