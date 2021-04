Как кость в горле: почему пробка в Суэцком канале принесла такие убытки мировой экономике

Вечером 23 марта контейнеровоз Ever Given отклонился от курса из-за сильного ветра и сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение в обе стороны. 400-метровое судно, принадлежащее японской компании Shoei Kisen, зафрахтовала тайваньская корпорация Evergreen Marine Corporation. На борту Ever Given находилось более 20 тыс. контейнеров с самыми разными товарами, а сам контейнеровоз следовал из Китая в голландский Роттердам.

Через Суэцкий канал, отделяющий Африку от Азии, проходит 12% мировой торговли. Из-за вынужденной остановки в местных водах скопилось более 350 судов, от нефтяных танкеров до контейнеровозов с потребительскими товарами. Судоходная компания Lloyd’s List подсчитала, что перекрытие канала обходилось мировой торговле в $400 млн в час, сообщает CNBC. Египетское правительство призналось, что из-за простоя канала теряет по $14 млн в день.

В конечном итоге Ever Given удалось направить на верный курс, однако теперь аналитики расходятся в оценке ситуации. Кто-то считает, что подорванная пандемией мировая экономика получила еще один удар, кто-то утверждает, что потери окажутся незначительными. Предлагаем посмотреть на историю Суэцкого канала (в которой было немало интересного) и узнать мнения экспертов в области торговли.

Трагедии и конфликты

Суэцкий канал связывает Средиземное и Красное море. Он был проложен на территории Египта в наиболее узкой части Суэцкого перешейка, соединяющего Азию и Африку. Считается, что это кратчайший путь между Индийским и Атлантическим океаном. Для судоходства канал открыли в 1869 году. После нескольких реконструкций по нему могут проходить танкеры водоизмещением до 360 тыс. тонн, его длина составляет 193 км, ширина – 225 м, а глубина – 24 м.

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер решил национализировать Суэцкий канал, который в годы Первой и Второй мировой войны фактически контролировала Великобритания. Решение президента привело к масштабному вторжению британских, французских и израильских войск; историки назвали происходившее Суэцким кризисом. Для разрешения конфликта и поддержания безопасности канадский политик Лестер Пирсон предложил создать специальное подразделение первых миротворческих сил Организации Объединенных Наций. В 1957 году при поддержке ООН канал открыли снова.

Самая продолжительная остановка движения по Суэцкому каналу произошла в период арабо-израильских войн, пишет Business Inside, – с 1967 по 1975 год. В момент, когда египетская армия блокировала канал, четырнадцати из пятнадцати торговых судов пришлось встать на якорь в самом широком месте, около Большого Горького озера. Экипажи кораблей поняли, что останутся в канале на долгое время, и образовали «Ассоциацию Большого Горького озера» – стали делиться едой и организовывать совместный досуг. Моряки развлекались в свое удовольствие, устраивая регаты на спасательных шлюпках и играя в футбол на палубах. Позднее застрявшие в канале корабли стали называть «желтым флотом» (Yellow Fleet) из-за огромного количества песка, который каждый день наносило на палубы. После окончания боев канал разминировали силами ВМС США и открыли для прохода судов.

В ряде случаев движение по Суэцкому каналу останавливалось из-за аварий:

– в 1990 году американский контейнеровоз Robert Lee сел на мель. Его смогли отбуксировать только с третьей попытки;

– 16 ноября 2001 года сели на мель сразу три корабля, перекрыв движение в обоих направлениях. Панамское судно Mirellia застряло у города Порт-Саид, малайзийский корабль Bunja Melatis и панамский сухогруз Stoltdevon оказались южнее. Однако благодаря их сравнительно небольшому весу канал удалось разблокировать всего через несколько часов;

– 7 ноября 2004 года на мели оказался танкер Tropic Brilliance, на борту которого находилось 142,5 тыс. тонн сырой нефти. Из-за блокировки движения у входа в канал скопилось более ста судов. Вытащить танкер удалось к 9 ноября;

– в 2005 году в Суэцком канале затонуло мальтийское судно. У сухогруза отказала система электропитания, а капитан не смог избежать столкновения с берегом. Из-за полученной пробоины судно ушло под воду, временно перекрыв движение четырнадцати судам, следовавшим за ним;

– 26 ноября 2020 года контейнеровоз Al Muraykh сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение в обоих направлениях. Судно вытаскивали с помощью буксиров более пяти часов.

Как мы видим, ситуация с контейнеровозом Ever Given не уникальна. Однако его вынужденная остановка пришлась на период глобального кризиса из-за пандемии коронавируса.

Дело сдвинулось с мертвой точки… или нет?

Утром 29 марта, пишет Bloomberg, логистический оператор Inchcape Shipping сообщил, что Ever Given удалось вытащить из грунта. Судно пытались сдвинуть с помощью десяти буксиров, предварительно вычерпав 27 тыс. кубометров песка под его носовой частью. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что судно удалось на 80% поставить на верный курс.

После полного высвобождения Ever Given отбуксируют в район Большого Горького озера посреди канала, чтобы оно не мешало проходящим судам. Так или иначе, на восстановление движения уйдет еще около недели.

Каковы последствия?

Мнения экспертов по поводу последствий для мировой экономики разнятся. Обычная пропускная способность канала – чуть более ста судов в сутки, а сейчас своей очереди на отплытие ждут более 350 кораблей. Глава аналитической компании SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен считает, что задержки и вынужденная смена маршрутов обойдутся судоходству и торговле в десятки миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Кроме того, следует быть готовыми к перегрузке портов: после открытия канала корабли начнут прибывать на выгрузку товара не по расписанию.

Посадку контейнеровоза на мель нельзя рассматривать как форс-мажор, считает старший юрист практики международного коммерческого арбитража КИАП Мария Краснова. А значит, перевозчики, компании-грузоотправители и страховые компании столкнутся с целым рядом разбирательств по поводу ответственности. По данным Insurance News, страховки самого судна, которую оценивают в $140–200 млн, не хватит на покрытие исков. Аналитики Financial Times полагают, что сейчас хороший момент для оценки габаритов судов. Размеры контейнеровозов многие оправдывают желанием снизить издержки, однако в случае с Ever Given это сослужило плохую службу: экипаж контейнеровоза попросту не смог справиться с боковым ветром, а из-за габаритов судна авария так или иначе бы случилась.

При этом главный экономист аналитического центра Milken Institute Уильям Ли полагает, что мировая экономика вряд ли серьезно пострадает от пробки в Суэцком канале. По его мнению, задержка в глобальном масштабе незначительна, а торговля постепенно восстанавливается благодаря программе вакцинации. Тем не менее случившееся – тревожный звонок для компаний, наивно верящих в непрерывность поставок, заявил Ли изданию Associated Press. «Это своего рода предупреждение об уязвимости цепочки поставок. Нам необходимо пересмотреть действующие способы доставки товаров», – добавил он.

Поскольку некоторые суда не стали ждать разрешения ситуации с контейнеровозом и отправились в обход через мыс Доброй Надежды, товары появятся на полках магазинов с опозданием. Кроме того, увеличение пути не может не повлиять на цены. «В некоторых странах может возникнуть дефицит определенной продукции», – заметил Гэри Хафбауэр, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Так, жители стран Азии наверняка столкнутся с нехваткой телевизоров, мебели, одежды, автозапчастей и многих других товаров.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), почти 10% всех поставок нефти и 8% сжиженного природного газа проходит через Суэцкий канал. Сырую нефть транспортируют из стран Ближнего Востока в Европу и США; помимо них, может пострадать и Россия. На подходе к Суэцкому каналу, пишет «Коммерсант», застряли три танкера, обслуживающие грузы компании «НОВАТЭК»: Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei River. У входа в канал также стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью казахского происхождения.

Однако по мнению аналитиков Argus, временное перекрытие Суэцкого канала почти не повлияет на отгрузки российского сорта нефти Urals, поскольку его поставки в Азию очень редко идут через канал: торговые корабли по большей части движутся, огибая мыс Доброй Надежды. Американские экономисты верят в то, что резкого скачка цен на нефть не произойдет – из-за пандемии коронавируса она мало востребована. Так, на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала цена за баррель нефти Brent подскочила на $2,62, но затем снизилась на $1 и теперь составляет $63,43.

Северная и Южная Америка не ощутят на себе дефицит товаров, поскольку большинство грузов движется в порты городов Лос-Анджелес и Лонг-Бич через Тихий океан или проходит через Панамский канал.

* * *

Ситуация с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале показала, что мировая экономика – не что иное, как карточный домик, который можно легко разрушить дуновением ветра. И если на сей раз проблему удалось решить за считанные дни, это вовсе не означает, что нам повезет и в следующий раз…