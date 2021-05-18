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Опера Ivan The Terrible

Опера Ivan The Terrible

Дэвид Паутни – театральный и оперный директор, известный во всем мире своими постановками классических произведений в новой интерпретации, представляет оперу «Иван Грозный» композитора Николая Римского-Корсакова.  Об эпизоде из жизни одного из самых жестоких правителей Руси зрителям расскажут с помощью пронзительной музыки и ярких массовых сцен. Для большего реализма опера исполняется на русском языке с английскими субтитрами. 

КОГДА: 19 июня-14 июля

ГДЕ: The Theatre in the Woods, Grange Park Opera, Alresford, West Horsley, KT24 6AN

БИЛЕТЫ: (whatsonstage.com/shows/alresford-theatre/ivan-the-terrible_231987)

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